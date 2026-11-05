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Premier League

Liverpool-Interesse an Matchwinner

von Remo Schatz - Quelle: Teamtalk
1 min.
Archie Brown nimmt den Ball an @Maxppp
Fenerbahce 3-2 Liverpool

Archie Brown hat das Interesse des FC Liverpool geweckt. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beschäftigen sich die Reds mit dem Linksverteidiger, der seit 2025 für Fenerbahce aufläuft, dem Vernehmen nach aber gerne in der Premier League durchstarten würde. Über Browns Qualitäten konnten sich die Reds am gestrigen Mittwoch hautnah überzeugen. Beim 3:2-Sieg der Istanbuler in der Champions League gegen Liverpool war der 24-Jährige der gefeierte Matchwinner und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei.

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Brown wurde bei Derby County ausgebildet, feierte aber in der Schweiz beim FC Lausanne-Sport sein Profidebüt. Nach einer weiteren Station in Belgien bei KAA Gent ging es schließlich an den Bosporus. Dort steht der gebürtige Birminghamer noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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