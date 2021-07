Mwepu verlässt Salzburg Richtung England

Enock Mwepu kehrt RB Salzburg den Rücken und heuert in der englischen Premier League an. Brighton & Hove Albion vermeldet die Verpflichtung des sambischen Mittelfeldspielers offiziell. Mwepu erhält bei den Seagulls einen Vertrag bis 2025.

Der 23-Jährige kann im Mittelfeld sowohl zentral als auch auf der rechten Seite zum Einsatz kommen. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Mwepu insgesamt 45 Einsätze, erzielte zehn Tore und gab sieben Vorlagen.

✍ Albion are pleased to confirm the signing of Enock Mwepu from reigning Austrian champions @RedBullSalzburg on a four-year deal, on undisclosed terms.



👋 Welcome, @EnockMwepu45!#BHAFC 🔵⚪