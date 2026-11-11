Bundesliga
Kiel bedient sich in Bremen
1 min.
@Maxppp
Der SV Werder Bremen lässt Videoanalyst Philipp Pelka ziehen. Der 37-Jährige schließt sich Zweitligist Holstein Kiel an. Dort hatte er bereits zwischen 2018 und 2022 als Videoanalyst gearbeitet.
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Holstein Kiel @Holstein_Kiel – 08:58
Willkommen zurück an der Förde, Philipp Pelka! 👋Bei X ansehen
Der 37-Jährige arbeitete bereits in der Vergangenheit als Spielanalyst für unsere KSV und wird ab sofort in gleicher Rolle tätig sein. 🤝
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„Er wird wie bereits in der Vergangenheit in engem Austausch mit dem Trainerteam stehen. Aufgrund seiner ersten Zeit hier in Kiel wird Philipp sicherlich keine Eingewöhnungszeit benötigen, sondern uns in seinem Bereich umgehend mit seiner großen Expertise vollumfänglich zur Verfügung stehen“, so Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe. Erst am gestrigen Dienstag hatten die Störche Mitch Kniat als neuen Cheftrainer präsentiert.
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