Rechtzeitig für die Titeljagd: Barça bald wieder mit Heimvorteil

Die Wiedereröffnung des Camp Nou steht kurz bevor. Dies bestätigte der FC Barcelona auf seiner Homepage. Die Arbeiten schreiten demnach planmäßig voran. Der neue Rasen soll Mitte April verlegt werden, gerade rechtzeitig für die entscheidenden Spiele in der Champions League und La Liga.

„Es ist nach wie vor das Ziel, in dieser Saison noch offizielle Wettbewerbsspiele mit einer Teilkapazität von 60.000 Zuschauern zu absolvieren“, heißt es in der Ankündigung der Katalanen. Mit diesem Heimvorteil möchte der Klub in dieser Saison die großen Titel angreifen. Am heutigen Dienstagabend (18 Uhr) werden die Blaugrana auf ihrer Streamingplattform Barça One eine Informationsveranstaltung zum neuen Camp Nou abhalten.