Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Viele offene Fragen beim FC Bayern. Wird Andreas Christensen (25) doch lieber zum FC Barcelona statt nach München wechseln? Wer wird stattdessen Niklas Süle (26) in der Innenverteidigung ersetzen? Werden Manuel Neuer (35) und Robert Lewandowski (33) ihre Verträge verlängern? Verbrieft ist derweil das Interesse des Rekordmeisters an einer Verpflichtung von Stefan Ortega (29) als neue Nummer zwei. Die ‚Sport Bild‘ berichtete von den Plänen der Münchner, den Keeper von Arminia Bielefeld zu holen. Ortega selbst hat sich aber noch nicht entschieden.

Borussia Dortmund

‚Sky‘ berichtet vom ernsthaften Interesse der Dortmunder an Timo Werner (25). Der deutsche Nationalspieler war 2020 für 53 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Chelsea gewechselt und könnte Erling Haaland (21) ersetzen, sollte dieser im Sommer gehen. An Chelsea ist der BVB dem Bezahlsender zufolge noch nicht herangetreten.

Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong (21) ist heiß begehrt. ‚Sport1‘ berichtet, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund am Rechtsverteidiger interessiert sind. Jene 30 Millionen Euro, die als Ablöse aufgerufen werden, könnten für einen Transfer diesen Sommer für beide aber zu viel sein.

RB Leipzig

Marcel Halstenberg (30) und RB Leipzig stehen in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Dem ‚kicker‘ zufolge zeigen beide Seiten Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Dementsprechend stehen die Chancen auf eine Einigung gut.

SC Freiburg

Janik Haberer (27), diese Saison oft nur Ergänzungsspieler, wird den SC Freiburg am Saisonende wohl ablösefrei verlassen. „Wir gehen aktuell davon aus, dass Janik für sich eine neue Herausforderung suchen wird“, wird Sportchef Jochen Saier vom ‚kicker‘ zitiert. Ganz anders sieht die Sache bei Lukas Höler (27) aus. „Ich habe einen gültigen Vertrag, fühle mich sehr wohl und wüsste nicht, was dazwischenkommen könnte“, erklärte der Stürmer.

TSG Hoffenheim

Hoffenheims João Klauss (25) wechselt zum neuen MLS-Klub St. Louis SC. Die TSG vermeldete den Transfer zum Klub aus Missouri, dessen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel ebenfalls eine Hoffenheimer Vergangenheit hat und Klauss mit in den Kraichgau lotste.

Union Berlin

Union Berlins Torjäger Taiwo Awoniyi (24) stand im Winter im Fokus des VfL Wolfsburg. Der ‚kicker‘ berichtet von einer wiederholten Anfrage der Wölfe, die der Nigerianer, der in dieser Saison bei 15 Toren in 32 Einsätzen für die Eisernen steht, aber umgehend abblockte.

1. FC Köln

Der FC verlängert den Vertrag von Benno Schmitz (27) bis 2024. Trainer Steffen Baumgart lobt den Rechtsverteidiger als „einer der Stabilisatoren unserer Mannschaft. Er spielt eine richtig gute Saison und hat eine starke Entwicklung gemacht, die ich noch nicht am Ende sehe.“

1. FSV Mainz 05

In Mainz plant man den Transfer-Sommer. Die ‚Bild‘ berichtet von vier möglichen Neuzugängen, drei davon für die Abwehr. Besonders Ersatz für die Innenverteidiger Jeremiah St. Juste (25) und Moussa Niakhaté (25) soll verpflichtet werden, falls die beiden im Sommer den Verein verlassen. Eine entsprechende Liste mit Wunschlösungen sollen Sportdirektor Martin Schmidt und Sportvorstand Christian Heidel bereits erstellt haben.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bemüht sich um den Spanier Iñigo Córdoba (24). Laut ‚Sport1‘ hat die Eintracht auf der Suche nach Ersatz für die möglichen Abgänge von Filip Kostic (29) und Daichi Kamada (25) im spanischen Offensivspieler die Wunschlösung gefunden hat. Córdoba ist derzeit von Athletic Bilbao an die Go Ahead Eagles in die Eredivisie verliehen und erzielte dort in 20 Spielen acht Tore.

VfL Bochum

Maxim Leitsch (23), Pechvogel im Pokaldrama gegen Freiburg (1:2), denkt über einen Abschied aus Bochum nach. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Innenverteidiger aber gerne in der Nähe seiner Heimat Essen bleiben würde. Deshalb hofft der VfL auf einen Verbleib.

VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg vermeldet den für den Sommer beschlossenen Abgang von John Anthony Brooks (29). „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg für die vertrauensvollen Gespräche bedanken, aber ich habe mich dafür entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung anzugehen“, begründet der Innenverteidiger seine Entscheidung. Der neue Klub steht noch nicht fest.

Borussia Mönchengladbach

Matthias Ginter (27) könnte im Sommer zum FC Bayern wechseln. Sein Abgang im Sommer steht schon länger fest, nun berichtete die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass sich der deutsche Nationalspieler für den Rekordmeister entschieden hat. Adi Hütter äußerte sich zu den Zukunftsgedanken seines scheidenden Abwehrchefs gelassen: „Er ist deutscher Nationalspieler. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon beginnen muss, sich großartige Gedanken zu machen, ob er im Sommer einen Verein findet.“

Arminia Bielefeld

Stefan Ortega (29) war in dieser Woche nicht nur in München Thema. Arminia Bielefeld möchte gerne mit dem Stammkeeper verlängern. Erste Gespräche über einen Vertrag fanden bereits statt, wie Ortegas Berater Jörg Neblung gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigte: „Es war in dieser Angelegenheit ein erstes Gespräch im Vorfeld des Leverkusen-Spiels.“ Sportchef Samir Arabi bezeichnete Ortega als „wichtigen Baustein“, der „gerne morgen zu mir ins Büro kommen und den Vertrag unterschreiben“ kann. Er schränkte aber ein: „Es liegt nicht an uns.“

FC Augsburg

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl nimmt seinen 16-Millionen-Neuzugang Pepi (19) in Schutz. „Er darf genauso weitermachen, wie er es die letzten Wochen gemacht hat“, betont der Übungsleiter. „Man versieht die Summe immer wieder mit Ansprüchen, das ist nicht richtig. Die Summe ist einfach der heutigen Zeit geschuldet. Früher oder später wird er seine Tore für den Augsburg machen.“

Hertha BSC

Im Sommer werden wohl einige Spieler die Hertha verlassen. Der ‚kicker‘ berichtete, dass Peter Pekarik (35), Kevin-Prince Boateng (34) und Lukas Klünter (25) keine neuen Verträge erhalten werden. Bei weiteren Spielern, darunter Alexander Schwolow (29) und Davie Selke (27), ist die Zukunft noch offen. Auch bei einigen Leihspielern gilt es Fragen zur Zukunft zu klären. Die Ligazugehörigkeit wird für den Ausgang entscheidend sein.

VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic (24) und der VfB Stuttgart könnten im Sommer getrennte Wege gehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ stehen „die Zeichen auf Abschied“. An Interessenten soll es nicht mangeln. Der ‚kicker‘ zählt neben Tottenham Hotspur und West Ham United die AS Rom, den FC Bayern und Borussia Dortmund auf. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2023. Verlängerungsgespräche fanden bisher nicht statt.

Greuther Fürth

Sommer-Neuzugang Jessic Ngankam (21) ist zurück im Mannschaftstraining. Die Kleeblätter veröffentlichten unter der Woche Aufnahmen des von Hertha BSC ausgeliehenen Stürmers.