Lautern-Quartett darf gehen

Der 1. FC Kaiserslautern möchte seinen Kader ausdünnen. Laut dem ‚kicker‘ wurden René Klingenburg (29/Mittelfeld), Anas Bakhat (22/Mittelfeld), Maximilian Hippe (24/Innenverteidigung) und Muhammed Kiprit (23/Mittelstürmer) aussortiert. Das Quartett dürfe sich neue Klubs suchen.

In der laufenden Saison sind die vier Profis außen vor. Bakhat und Hippe kamen lediglich in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Einsatz. Klingenburg kann einen Kurzeinsatz in der zweiten Liga vorweisen, Kiprit spielt bei den Roten Teufeln weder in der Oberliga noch in der zweiten Liga eine Rolle.

