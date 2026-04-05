Medien: Werder vor Überraschungstransfer

Der SV Werder bastelt laut rumänischen Medien an einem Transfer von Innenverteidiger Oleksandr Romanchuk (26). Das Nachrichtenportal ‚Fanatik.ro‘ berichtet, dass ein Wechsel nach Bremen bevorstehen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, zwei bis drei Millionen Euro als Ablöse im Gespräch. Romanchuk steht noch bis 2028 beim rumänischen Topklub Universitatea Craiova unter Vertrag (39 Spiele, sechs Tore).

Erst im vergangenen Sommer war er für 750.000 Euro aus seiner ukrainischen Heimat zum Conference-League-Teilnehmer (Gruppen-Aus) gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob sich die Meldung aus Rumänien bewahrheitet und der 1,93 Meter große Rechtsfuß jetzt tatsächlich an der Weser anheuert, bleibt abzuwarten.