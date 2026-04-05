Medien: Werder vor Überraschungstransfer
Werder Bremen hat angeblich einen neuen Abwehrspieler an der Angel. Eine einstellige Millionenablöse wird genannt.
Der SV Werder bastelt laut rumänischen Medien an einem Transfer von Innenverteidiger Oleksandr Romanchuk (26). Das Nachrichtenportal ‚Fanatik.ro‘ berichtet, dass ein Wechsel nach Bremen bevorstehen soll.
Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, zwei bis drei Millionen Euro als Ablöse im Gespräch. Romanchuk steht noch bis 2028 beim rumänischen Topklub Universitatea Craiova unter Vertrag (39 Spiele, sechs Tore).
Erst im vergangenen Sommer war er für 750.000 Euro aus seiner ukrainischen Heimat zum Conference-League-Teilnehmer (Gruppen-Aus) gekommen.
Ob sich die Meldung aus Rumänien bewahrheitet und der 1,93 Meter große Rechtsfuß jetzt tatsächlich an der Weser anheuert, bleibt abzuwarten.
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