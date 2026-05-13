Medien: Bayern einig mit Gordon

Zahlreiche Namen geistern an der Säbener Straße als potenzielle Neuverpflichtungen für die kommende Saison herum. Die heißeste Aktie ist die von Anthony Gordon (25). Einem Bericht aus England zufolge ist der FC Bayern einer möglichen Verpflichtung einen großen Schritt nähergekommen.

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Laut dem Portal ‚Talksport‘ haben die Bayern eine Einigung mit Gordon erzielt. Zwischen dem 25-jährigen Flügelstürmer und dem deutschen Rekordmeister soll alles klar sein. Im Vorfeld wurde schon berichtet, dass dieser Schritt keine große Hürde im Poker darstellen würde.

Erste Hürde genommen

Anders sieht das bei den Ablöseverhandlungen aus. Die Funktionäre von Newcastle United und die Bayern-Bosse haben sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Wert des Nationalspielers. Inzwischen gibt es zwar Kontakt zwischen den Verhandlern, eine Lösung ist aber noch nicht in greifbarer Nähe.

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Welcher Offensivspieler würde den Kader des FC Bayern ideal verstärken? Anthony Gordon (Newcastle United) William Osula (Newcastle United) Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) Mika Godts (Ajax Amsterdam) Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Bradley Barcola (Paris St. Germain) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Zusage von Gordon könnte die Magpies dazu bewegen, einen Schritt auf Bayern zuzumachen. Zwar geht der Premier League-Klub davon aus, dass auch andere Vereine wie der FC Arsenal in den Poker einsteigen könnten, so konkret wie der Vorstoß aus Deutschland wurde es bislang aber nicht.

Um die 90 Millionen Euro forderte Newcastle zuletzt, Bayern-Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen hatten Gordon deutlich niedriger eingepreist. In den kommenden Tagen könnte es in die heiße Phase der Verhandlungen zwischen den Klubs gehen.