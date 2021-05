Bremen: Zeidler auf der Liste

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer ist beim SV Werder Bremen in vollem Gange. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich die Grün-Weißen auch mit Peter Zeidler. Der 58-Jährige steht aktuell beim FC St. Gallen an der Seitenlinie, sein Vertrag ist bis 2025 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls ein Kandidat an der Weser ist Ole Werner. Der 33-Jährige kämpft mit Holstein Kiel derzeit in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. Ins Gespräch brachte sich zudem zuletzt Ex-Werder-Profi Andreas Herzog.