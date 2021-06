Köln: Hübers-Transfer vor dem Abschluss

Timo Hübers' Wechsel von Hannover 96 zum 1. FC Köln wird wohl in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Nach Informationen des ‚Express‘ wird der 24-Jährige am morgigen Dienstag in Köln einen Vertrag unterzeichnen. Nachdem bereits seit einigen Wochen bekannt war, dass die Geißböcke am Innenverteidiger interessiert sind, gelang nun offenbar der Durchbruch in den Verhandlungen.

Hübers spielte seit 2016 für Hannover 96. Da der Vertrag des ehemaligen deutschen Juniorennationalspielers Ende Juni ausläuft, muss FC keine Ablösesumme bezahlen. In der vergangenen Saison war Hübers in Hannover gesetzt, fiel zuletzt jedoch aufgrund muskulärer Probleme mehrfach aus.