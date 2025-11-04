M’gladbach: Fraulos Zukunft am seidenen Faden

Oscar Fraulo (21) winkt eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags bei Borussia Mönchengladbach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befinden sich Spieler- und Vereinsseite in Gesprächen über die Zukunft. Für ein neues Arbeitspapier müsse der Mittelfeldmann, der 2022 immerhin für zwei Millionen Euro vom FC Midtjylland gekommen war, seine derzeit positive Entwicklung in den kommenden Wochen aber fortsetzen, andernfalls sei ein Abgang schon im Winter gut möglich.

Am Samstag gelang Fraulo beim 4:0-Sieg gegen St. Pauli kurz nach der Einwechslung sein erster Treffer für die Borussia. In den vergangenen beiden Jahren lief der dänische U21-Nationalspieler leihweise für den FC Utrecht auf, wo er sich als Stammspieler etablieren konnte. Nun spielt der Rechtsfuß für einen neuen Vertrag bei den Fohlen. „Oscar ist ein ganz toller Junge. Er ist einer, der jedes Training richtig durchzieht“, lobt Sportdirektor Rouven Schröder, „jeder kann sich durch Leistung für mehr bewerben. Dann werden wir in aller Ruhe die Entscheidung treffen.“