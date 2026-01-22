Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Mainzer St. Juste

von Dominik Schneider - Quelle: feyenoord.com
St. Juste im Derby @Maxppp

Nachdem Jeremiah St. Juste seinen Vertrag bei Sporting Lissabon aufgelöst hat, unterschreibt er kurz darauf bei einem neuen Verein. Feyenoord Rotterdam gibt die Verpflichtung des 29-jährigen Innenverteidigers bekannt. Bei den Niederländern erhält der ehemalige Profi des FSV Mainz 05 einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Feyenoord Rotterdam
Ready for the next chapter.

Jeremiah St. Juste = 🟥⬜️⬛️ again
„Es ist großartig, wieder hier zu sein. Es fühlt sich gut an und macht mich stolz“, sagt St. Juste über seine Unterschrift. Von 2017 bis 2019 lief der Rechtsfuß in 50 Pflichtspielen für Feyenoord auf, bevor er für acht Millionen Euro nach Mainz wechselte.

