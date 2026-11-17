Bundesliga
VfB sichert sich wichtige Unterschrift
1 min.
@Maxppp
Der VfB Stuttgart und Fabian Bredlow setzen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fort. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde Vertrag des 31-jährigen Ersatztorhüters durch Erreichen einer bestimmten Anzahl an Pflichtspielen automatisch bis 2028 verlängert.
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VfB Stuttgart 1893 @VfB – 12:09
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Fabian #Bredlow trägt ein weiteres Jahr den Brustring
Der Vertrag des Torhüters hat sich um ein Jahr verlängert und besitzt nun eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
Zur Meldung:
#VfB | #VfB1893
Fabian #Bredlow trägt ein weiteres Jahr den Brustring
Der Vertrag des Torhüters hat sich um ein Jahr verlängert und besitzt nun eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
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Sein Job beim VfB ist es, Dennis Seimen (20) den Rücken freizuhalten. Zu Beginn der Saison vertrat Bredlow die Nummer eins der Stuttgart in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Insgesamt stand der gebürtige Berliner bereits in 55 Pflichtspielen für den VfB zwischen den Pfosten.
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