Der VfB Stuttgart und Fabian Bredlow setzen den eingeschlagenen Weg gemeinsam fort. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde Vertrag des 31-jährigen Ersatztorhüters durch Erreichen einer bestimmten Anzahl an Pflichtspielen automatisch bis 2028 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Job beim VfB ist es, Dennis Seimen (20) den Rücken freizuhalten. Zu Beginn der Saison vertrat Bredlow die Nummer eins der Stuttgart in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Insgesamt stand der gebürtige Berliner bereits in 55 Pflichtspielen für den VfB zwischen den Pfosten.