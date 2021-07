Neuer Keeper für Augsburg | Leneis wird verliehen

Beim FC Augsburg tut sich etwas auf der Torhüter-Position. Daniel Klein zieht es von der TSG Hoffenheim zu den Fuggerstädtern. Der 20-Jährige wird mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Gleichzeitig soll Augsburgs derzeitige Nummer drei, Benjamin Leneis, Spielpraxis in der dritten Liga sammeln. Für den 22-Jährigen geht es per Leihe zum 1. FC Magdeburg.

„Wir freuen uns, dass wir auf der Torhüterposition in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind. Wir bekommen mit Daniel Klein einen jungen Torhüter mit großem Potenzial, der die Chance hat, sich in unserem Bundesliga-Kader zu entwickeln und zu beweisen“, sagt Sportchef Stefan Reuter, „wir wünschen Benjamin Leneis alles erdenklich Gute, vor allem, dass er viele wichtige Erfahrungen sammelt und die erhoffte Spielpraxis in Magdeburg erhält.“