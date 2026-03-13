Bedient sich Barça bei Chelsea?

Der FC Barcelona könnte sich womöglich beim FC Chelsea bedienen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht Pedro Neto auf der Liste der Katalanen. Insbesondere Netos Fähigkeit, auf beiden Flügeln einsetzbar zu sein, gefällt den Katalanen.

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Der 26-Jährige zählt bei den Blues zu den Leistungsträgern. In wettbewerbsübergreifend 42 Spielen der bisherigen Saison steuerte der Linksfuß bislang 16 Torbeteiligungen bei. Sein Vertrag in der englischen Hauptstadt läuft noch bis 2031.