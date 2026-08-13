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60-Millionen-Einigung: Reijnders vor Blitz-Wechsel

Während Manchester City an einem kostspieligen Transfer von Enzo Fernández arbeitet, könnte ein Verkauf für das nötige Kleingeld in der Kasse sorgen. Ein großzügiges Angebot für Tijjani Reijnders liegt auf dem Tisch der Cityzens.

von Dominik Schneider - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Fabrizio Romano
1 min.
Tijjani Reijnders geht enttäuscht vom Platz @Maxppp

Mit vielen Vorschusslorbeeren wechselte Tijjani Reijnders im vergangenen Sommer vom AC Mailand zu Manchester City. Der Mittelfeldspieler kostete 55 Millionen Euro Ablöse und sollte den Skyblues mehr Flexibilität und Qualität im Mittelfeld bescheren. Ein Jahr später sieht die Situation ganz anders aus und Reijnders könnte Manchester schon wieder verlassen.

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Laut Yagiz Sabuncuoglu und Fabrizio Romano hat Al Qadsiah ein Angebot für Reijnders abgegeben. Der saudische Erstligist ist demnach mit einer Offerte über 60 Millionen Euro vorstellig geworden. Die Vereine sollen sich bereits geeinigt haben. Was noch fehlt, ist das grüne Licht von Reijnders.

Der 28-Jährige überlegt wohl noch, ob der Schritt nach Saudi-Arabien der richtige für seine Karriere ist. Mit Nottingham Forest und Galatasaray haben zwei weitere Vereine ihr Interesse hinterlegt. Wirtschaftlich dürfte sich ein Wüstenwechsel aber wohl deutlich mehr für den 35-fachen niederländischen Nationalspieler rentieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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