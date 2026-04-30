Trainer-Aus: Weg frei für Gerrard

Scott Parker ist nicht länger Trainer des FC Burnley. Wie der bereits feststehende Premier League-Absteiger offiziell mitteilt, wird das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Parker hatte die Clarets im Sommer 2024 in der Championship übernommen und zum Aufstieg geführt. Der Klassenerhalt gelang dem 45-Jährigen jedoch nicht. „Der Verein möchte Scott seinen aufrichtigen Dank für seine Professionalität, sein Engagement und seinen Beitrag aussprechen. Er verlässt den Verein mit dem Respekt und der Dankbarkeit aller, die mit dem Burnley Football Club verbunden sind“, verkündet der Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach sollte eine Trennung ohnehin spätestens am Saisonende erfolgen. In England wird seit Wochen über mögliche Nachfolger spekuliert. Zuletzt deutete sich eine große Lösung an: Demnach laufen seit einigen Tagen Gespräche mit den Vertretern der ehemaligen Liverpool-Legende Steven Gerrard, der seit Januar 2025 ohne Anstellung ist. Der Ex-Nationalspieler soll die Nordengländer zum direkten Wiederaufstieg führen.