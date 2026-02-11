S04: Neue Details zur Ljubicic-Klausel

Dejan Ljubicic könnte den FC Schalke 04 im Sommer aufgrund einer Klausel zwar schon wieder verlassen, immerhin würde der Zweitligist in diesem Fall aber einen Transfergewinn einstreichen. Laut der ‚Sport Bild‘ liegt die Ausstiegsklausel für den 28-Jährigen, die beim Nicht-Aufstieg gezogen werden kann, bei rund einer Million Euro. Um den Mittelfeldakteur im Winter an Bord zu holen, überwiesen die Knappen 750.000 Euro an Dinamo Zagreb.

Aktuell befinden sich die Schalker im Formtief, am Wochenende verlor man die Tabellenführung der 2. Bundesliga an den SV Darmstadt. Mit 40 Punkten nach 21 Spielen stehen die Königsblauen noch immer gut da. Damit der Aufstieg gelingt und Ljubicic gehalten werden kann, muss Schalke aber schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur kommen.