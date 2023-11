FC Bayern: Nübel steigt in der Gunst

Die starken Leistungen von Alexander Nübel für den VfB Stuttgart werden auch an der Säbener Straße registriert. Wie die ‚tz‘ berichtet, wird die Entwicklung des verliehenen Torhüters beim FC Bayern „mit Wohlwollen“ zur Kenntnis genommen. Für die Schwaben konnte Nübel seine Leistungen stabilisieren und konstant abrufen.

Zudem gibt es engen Kontakt zwischen Bayern-Torwarttrainer Michael Rechner und dem Goalie. Anders lief dies noch während Nübels Leihaufenthalt bei der AS Monaco. Damals war noch Toni Tapalovic – enger Vertrauter von Bayerns Nummer eins Manuel Neuer – in München als Torwarttrainer angestellt. Nübels Vertrag bei den Bayern läuft 2025 aus. Wie es ab Sommer weiter geht, hängt vor allem an Neuer und seiner sportlichen Zukunft.