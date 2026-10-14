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Bundesliga

Baumann verkündet DFB-Entscheidung

von Julian Jasch - Quelle: RTL/Sky
1 min.
Oliver Baumann wirkt fokussiert @Maxppp

Oliver Baumann (36) denkt nicht an einen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. Im Interview mit ‚RTL/Sky‘ gibt die Nummer eins der TSG Hoffenheim zu verstehen: „Ich habe die Tür nicht zugemacht. Und deswegen trete ich auch nicht zurück. Ich versuche meine Leistung zu bringen – wie immer. Ich versuche auf so einem Niveau zu spielen, dass ich für die Nationalmannschaft infrage komme.“

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Zur Einordnung: In der ersten Länderspielpause wurde der WM-Keeper von dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nicht berücksichtigt. Baumann glaubt aber weiterhin an seine Chance: „Ich bin persönlich in der Situation, wo ich denke, dass ich einer Mannschaft helfen kann – auch einer Nationalmannschaft grundsätzlich. Und ich fühle mich auch so fit, dass ich einer Nationalmannschaft helfen kann. Und dann lasse ich die Entscheidung dem Trainer.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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