Nach Bayern-Aus: Jackson-Berater reagiert

Am gestrigen Samstagabend bestätigte Sportvorstand Max Eberl, was sich lange angebahnt hatte: Nicolas Jackson wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Die Kaufoption über 65 Millionen Euro ist den Münchnern zu hoch, der Stürmer wird zum FC Chelsea zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Tag später reagiert der Berater des Senegalesen via Social Media. Dort hebt Diomansy Kamara die Leistungen seines Klienten hervor: „Nicolas Jackson spielt eine ausgezeichnete Saison: 28 Spiele, 10 Tore. Afrikameister, deutscher Meister und ebenfalls für das Pokalfinale qualifiziert.“

Und weiter: „Bayern München wollte die Kaufoption nicht ziehen, und Nico bleibt zu 100 Prozent auf das Champions League-Halbfinale gegen PSG konzentriert – ein sehr wichtiger Moment für ihn und für den Klub.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Titel im Blick

Stress mit Jackson und dessen Berater muss Bayern also offenbar nicht befürchten: „Bayern ist eine sehr große Institution; das Wichtigste ist, bis zum Ende der Saison so viele Trophäen wie möglich zu gewinnen. Die Zukunft … wer kann sie vorhersagen? Vertraue dem Prozess, alles ist möglich.“

In München fungierte Jackson bislang als Backup für Harry Kane, kommt in 29 Einsätzen (nicht 28, wie Kamara sagte) auf zehn Tore und vier Assists. Seinen Platz in der Bundesliga-Historie hat der 24-Jährige übrigens sicher: Mit einer Leihgebühr von rund 16 Millionen und einem kolportierten Gehalt im zweistelligen Millionenbereich ist Jackson der teuerste Leihspieler der Ligageschichte.