Frankfurt gibt Staff ab

Alexander Staff (18) geht seine nächsten Entwicklungsschritte in Liga drei. Eintracht Frankfurt verleiht den verheißungsvollen Angreifer für die kommende Spielzeit an den 1. FC Saarbrücken, berichtet ‚Sky‘. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Abkommens.

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Perspektivisch wird Staff am Main der Durchbruch bei den Profis zugetraut. Im vergangenen Jahr wurde der Rechtsfuß mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für die Altersklasse U17 ausgezeichnet.