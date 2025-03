Östigard länger in Sinsheim? „Fühle mich sehr wohl“

Leo Östigard hat sich zu seiner Zukunft bei der TSG Hoffenheim geäußert. Der Innenverteidiger spielt seit der Winterpause per Leihe in Sinsheim und fühlt sich dort „sehr wohl“, wie er gegenüber dem ‚kicker‘ sagt: „Ich bin endlich wieder ich selbst und genieße es, für die TSG in der Bundesliga zu spielen. Alles Weitere wird man dann sehen.“ Die Kraichgauer sollen dem Vernehmen nach über eine Kaufoption für den von Stade Rennes geliehenen Abwehrspieler verfügen.

Bereits in seinen ersten Spielen für die TSG zeigte der Norweger sein Potenzial, in den drei Spielen über 90 Minuten kristallisierte er sich sofort als Abwehrchef heraus. „Ich fokussiere mich jetzt erst einmal auf den Rest der Saison und dann werden wir schauen, was im Sommer passiert“, so der 25-Jährige. Für eine Verpflichtung müsste Hoffenheim allerdings in jedem Fall die Klasse halten, nach dem jüngsten 1:0-Sieg im direkten Duell mit dem VfL Bochum beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang 16 komfortable acht Zähler.