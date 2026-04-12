Kroos zurück zu Real | Diomande wird zum Gerichtsfall

Kroos-Comeback?

In seinen zehn Jahren bei Real Madrid hat Toni Kroos eine beispiellose Ära geprägt, den Verein unter anderem zu fünf Champions League-Titeln geführt. Vor knapp zwei Jahren beendete Kroos seine Karriere – jetzt soll der 36-Jährige zurückkommen. Die ‚as‘ berichtet von den konkreten Gedankenspielen bei Real.

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Gebrauchen könnten die Madrilenen Kroos derzeit zwar auch im Mittelfeld, vorgesehen wäre er aber für eine noch nicht genau definierte Rolle im Sportlichen Bereich. Kroos soll ab der neuen Saison im Tagesgeschäft des Klubs mitwirken, so der große Wunsch der Verantwortlichen. Wie Kroos dieser Idee gegenübersteht, ist noch nicht bekannt.

Diomande-Zoff

Der Beraterstreit um Yan Diomande (19) geht in die nächste Runde. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist Ex-Agent Max Gradel nach einem vergeblichen Anlauf bei der FIFA nun vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen. Hintergrund: Im Februar hatte Diomande Gradels Agentur Maxidel verlassen und sich Roc Nation angeschlossen, wo unter anderem Real-Star Vinicius Junior (25) unter Vertrag steht. Gradel pocht aber auf eine Exklusivitätsvereinbarung.

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Ein möglicher Transfer, für den bis zu 100 Millionen Euro als Ablöse gehandelt werden, oder auch ein millionenschwerer Verlängerungsdeal mit RB Leipzig müssen seiner Ansicht über ihn und seine Agentur laufen. Ebenso offen wie der Ausgang des Streits ist die Frage, ob der CAS für diesen Fall zuständig ist. Es droht ein zäher Krimi um Diomande, der am Ende womöglich sogar einen Wechsel im Sommer verhindern könnte.