England-Angst vor Tuchel-Fluch | Weltweite Suche nach Woltemade

Ist Tuchel Fluch und Segen zugleich?

Seit seiner Anstellung als Nationaltrainer sorgt Thomas Tuchel in England für reichlich Diskussionen. Je länger das Turnier läuft, umso überzeugter sind die Anhänger der Three Lions jedoch vom Coach, dem der bisherige Erfolg recht gibt. Vor allem Tuchels zunächst heftig kritisierte Kadernominierung scheint nun Sinn zu ergeben. „Gott sei Dank gibt es Thomas Tuchel“, titelt der ‚Spectator‘ und führt aus: „Wäre Thomas Tuchel Portugals Nationaltrainer, hätte er dann Cristiano Ronaldo für die WM-Endrunde nominiert? Der Grund, warum England unter Tuchel besser ist als unter Gareth Southgate, ist, dass der Deutsche einen Kader zusammengestellt hat, der für die gesamten fünf Wochen gerüstet ist.“

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Zudem sei der Coach der Three Lions eine echte Erscheinung: „Tuchel macht eine gute Figur – wie ein hagerer Geschichtsprofessor, der bereit ist, seine widerspenstigen Studenten zu zerreißen, sie aber verzweifelt zu größerem Ruhm vorantreiben will. Ganz anders als etwa Carlo Ancelotti, der zwar mit Auszeichnungen überhäuft ist, aber in seinem dreiteiligen Anzug unruhig schwitzt und so aussieht, als würde er sich fragen, wo er einen anständigen Teller Pasta bekommen könnte.“ Sorgen machen sich die englischen Medien dennoch, denn trotz allem spricht die Statistik klar gegen Tuchel: Noch nie hat ein Trainer mit einem anderen Land als seinem Mutterland den Titel geholt. „Kann ausgerechnet der Deutsche den Fluch brechen?“, fragt der ‚Mirror‘.

Panini-Krise bei Rômulo

In Brasiliens WM-Kader hat es RB Leipzigs Stürmer Rômulo nicht geschafft, dennoch ist der 24-Jährige komplett im WM-Fieber. Spätestens seitdem die Seleção ausgeschieden ist, wendet sich der Profi in seinem Urlaub mit vollem Fokus seiner Panini-Sammelleidenschaft zu. 956 Sticker hat Rômulo in seinem WM-Stickerheft bereits eingeklebt, nur einige wenige fehlen.

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Um die letzten 24 leeren Plätze zu füllen, hat der Angreifer zusammen mit seiner Frau Isabella via Instagramm einen Hilferuf gestartet: „Wir brauchen diese Aufkleber, um unser Album zu vervollständigen. Wenn Sie uns helfen können, schreiben Sie mir bitte eine Nachricht.“ Unter anderem fehlen Lionel Messi, Ousmane Dembélé und DFB-Stürmer Nick Woltemade. Rômulo bittet seine Follower weltweit um Hilfe und bietet zum Tausch ein RB-Trikot an.