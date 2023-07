Pickford bekräftigt Everton-Verbleib

Torhüter Jordan Pickford will dem FC Everton die Treue halten. „Auf jeden Fall. Ich habe gerade einen neuen Vertrag (im Februar, Anm. d. Red.) unterschrieben und bin glücklich, und meine Familie ist glücklich. Jetzt wollen wir als Verein einfach weitermachen“, zitiert ‚The Athletic‘ den 29-Jährigen, der in den zurückliegenden Monaten immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht wurde. Pickford steht bei den Toffees noch bis 2027 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Angesicht von Evertons großen Finanzproblem wäre der englische Nationalkeeper ein klassischer Verkaufskandidat. Doch Pickford will beim Neuaufbau des knapp dem Abstieg entflohenen Klubs helfen: „Wir hätten nie in dieser Lage sein dürfen. Wir haben viele Spiele verloren, die wir nie hätten verlieren dürfen, oder wir hatten Chancen, bei denen wir aus mehr Spielen Punkte hätten holen sollen. Es war unsere eigene Schuld, dass wir in diese Lage geraten sind. In der Premier League will man immer besser werden und sich vorwärts und in die richtige Richtung bewegen.“

Lese-Tipp

TSG: Premier League-Duo an Bruun Larsen interessiert