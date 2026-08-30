Omari Hutchinson zieht es in die Serie A. ‚Sky Sports‘ zufolge absolviert der 22-jährige Außenstürmer am heutigen Sonntag den Medizincheck beim AC Mailand. Die Italiener leihen Hutchinson von Nottingham Forest aus. Teil des Deals soll eine Kaufoption sein, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend wird.

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Nottingham hatte den zweifachen jamaikanischen Nationalspieler erst vor einem Jahr für 43 Millionen Euro von Ipswich Town verpflichtet. In 42 Spielen für die Tricky Trees sammelte er ein Tor und sieben Vorlagen.