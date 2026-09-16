Diese Debütanten-Elf bringt Klopp weiter

Mit der ersten Kadernominierung seiner Amtszeit nimmt am morgigen Donnerstag (10 Uhr) die Ära Jürgen Klopp beim DFB richtig Fahrt auf. Unter dem neuen Bundestrainer soll sich einiges ändern, der Nationalmannschaft steht ein Umbruch bevor. Zwar hatte Klopp bei seiner Vorstellung angekündigt, dass es „kein wildes Casting“ werden soll, dennoch dürfte es viele Überraschungen geben.

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Auch deshalb, weil der neue Hoffnungsträger offenbar einen XXL-Kader für die vier Nations League-Partien zusammenstellen wird, die zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober anstehen. Manche Medien berichten von 30 Akteuren, andere gar von 40 Spielern, die im Aufgebot sein sollen.

Klare Umfrageergebnisse

FT hat seine Leser gefragt, welche Spieler sich ihr Debüt im Nationaltrikot aufgrund ihrer jüngsten Leistungen verdient haben. Das Ergebnis ist teilweise eindeutig und an einigen Stellen überraschend.

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Auf der Torhüterposition macht Jonas Urbig (23/FC Bayern) mit 32 Prozent knapp das Rennen vor Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt), der auf 29 Prozent kommt. In der Viererkette führt auch bei den FT-Lesern kein Weg an Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) vorbei, der von seinem Teamkollegen Jeff Chabot (28) unterstützt werden soll.

Ein Schalker mit dabei

Auf der rechten Abwehrseite musste sich Elias Baum (20/Eintracht Frankfurt) knapp Philipp Treu (25/SC Freiburg) geschlagen geben. Auf links ließ Tom Rothe (21/Union Berlin) Hennes Behrens (21/FC Augsburg) hinter sich. Die Doppelsechs der Debütantenelf setzt sich zusammen aus dem Überraschungskandidaten Soufiane El-Faouzi (24/Schalke 04) und Routinier Grischa Prömel (31), der sich nach seinem Wechsel zum VfB auf Anhieb einen Stammplatz erobert hat.

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In der Offensive wirbeln Said El Mala (19/1. FC Köln) auf links und Brajan Gruda (22/RB Leipzig) auf rechts. In der Mitte darf Tom Bischof (21/FC Bayern) ran, der bei der TSG Hoffenheim früher regelmäßig in der offensiveren Position auftrumpfte. Am eindeutigsten fiel die Wahl im Sturmzentrum aus. Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) ist der klarste Hoffnungsträger der FT-Leser, bekam im Sturm 62 Prozent der Stimmen.

Die FT-Debütanten-Elf

Die Partien

Zur neuen Saison wurden die Länderspielpausen überarbeitet. Es gib nun weniger, aber dafür längere Phasen, in denen die Nations League-Partien oder alternative Freundschaftsspiele stattfinden. Gut für Klopp, der einige Spieler sichten und neue Standards im Training etablieren möchte.

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In dieser Abstellungsphase tritt die DFB-Elf zu vier Nations League-Duellen an. Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an. Anstoß ist jeweils um 20:45 Uhr.