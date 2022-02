Entwarnung: Ulreich wieder im Bayern-Training

Einem Einsatz von Sven Ulreich am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum steht wohl doch nichts im Wege. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Torwart bereits am heutigen Mittwochnachmittag wieder an der Säbener Straße trainiert.

Am Morgen bestand beim Keeper, der in den kommenden Wochen den am Knie operierten Manuel Neuer (35) vertreten soll, noch akuter Corona-Verdacht. Die anschließenden Tests konnten den Verdacht aber ausräumen.