Vorreiterrolle: Gladbacher verzichten auf Gehalt

Zahlreiche deutsche Fußballklubs bangen im Rahmen der Coronakrise um ihre Existenz. Auch bei Borussia Mönchengladbach werden Maßnahmen ergriffen, um die finanzielle Schieflage in Grenzen zu halten.

„Die Mannschaft hat angeboten, auf Gehalt zu verzichten, wenn sie dem Klub und damit auch den Mitarbeitern helfen kann“, erklärt Manager Max Eberl, „ich bin sehr stolz auf die Jungs. Klares Signal: Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen.“

Auch der 46-Jährige zieht seine Konsequenzen. „Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer“, erklärt Eberl. Die Fohlen sind damit der erste Bundesligist, dessen Mannschaft samt Funktionsteam geschlossen auf Gehalt verzichtet.