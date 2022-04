United: Ten Hag will Eriksen

Christian Eriksen ist in der Prioritätenliste von Manchester United ordentlich aufgerückt. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, hat Neu-Trainer Erik ten Hag vor, den dänischen Spielmacher zu einer seiner ersten Neuverpflichtungen der Red Devils zu machen. Eriksens Vertrag beim FC Brentford läuft zum Saisonende aus, die Bees hoffen nach wie vor auf einen Verlängerung.

Ten Hag kennt Eriksen noch aus nächster Nähe. Zu Jahresbeginn hielt sich der 30-Jährige bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam fit, um sich von seinem bei der letztjährigen Europameisterschaft erlittenen Herzstillstand zu erholen. Bei Brentford zeigt sich der Edeltechniker mit einem Treffer und zwei Assists in sieben Einsätzen wieder in guter Form. An Eriksen zeigen dem Vernehmen nach auch Tottenham Hotspur sowie Newcastle United Interesse.