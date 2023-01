HSV: Walter äußert sich zur Verlängerung

Tim Walter hat seine baldige Vertragsverlängerung beim Hamburger SV durchblicken lassen. „Der Stand ist gut. Ich habe immer schon gesagt, dass ich sehr gerne hier bin. Wir sind in guten Gesprächen“, zitiert die ‚Hamburger Morgenpost‘ den HSV-Coach. Weiter sagt Walter: „Schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Ich glaube, man sieht, dass wir hier schon einiges vorangetrieben haben.“ Im Anschluss lässt Walter den wohl entscheidenden Satz fallen: „Diese Weg wollen wir weitergehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ jüngst berichtete, besteht grundsätzliche Einigkeit am Volkspark, den auslaufenden Vertrag des 47-Jährigen vorzeitig bis 2024 zu verlängern. Walter wurde von englischen Medien zuletzt als Kandidat bei Zweitligist Norwich City ins Gespräch gebracht. Die Canaries müssen sich aber wohl anderweitig nach einem neuen Trainer umschauen. Walter steht seit Sommer 2021 beim HSV an der Seitenlinie und kommt in 60 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,87. Momentan rangieren die Rothosen auf Platz zwei.

Lese-Tipp

Nach England-Gerüchten: Walter-Entscheidung steht fest