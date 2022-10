„50 Shades of Kane“ | Schon wieder Europa League in Barcelona?

„Magische Momente“ in London

Beim gestrigen Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:2) konnten vor allem zwei Spieler bei Tottenham Hotspur überzeugen. Die beiden Angreifer Harry Kane und Heung-min Son waren in absoluter Top-Form. Selbst der verschossene Kane-Elfmeter, der den Spurs das mögliche 4:2 verwehrte, änderte nichts am Gesamteindruck seiner Leistung. Anders als im Hinspiel, als der Frankfurter Routinier Makoto Hasebe Kane quasi über die vollen 90 Minuten vom Spielgeschehen abmeldete, konnte der Engländer nun glänzen. Mit einem sensationellen Dribbling holte er den Elfmeter zum 2:1 heraus und bereitete zudem Sons Ausgleichtreffer mit einem mustergültigen Steilpass vor. Die englische Presse ist am heutigen Donnerstag voll des Lobes für den 29-Jährigen. „Wer braucht schon Erling Haaland. Niemand anderes kann Dinge wie Kane und Son machen, wenn sie in ihrem Modus sind“, heißt es im ‚Daily Express‘. Die ‚Daily Mail‘ setzt noch einen obendrauf und attestiert den Spurs „das wohl beste Duo der jüngeren Premier League-Geschichte“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erdbeben in Barcelona

Nach dem gestrigen Unentschieden gegen Inter Mailand (3:3) bangt der FC Barcelona um das Weiterkommen in der Champions League. Dafür müssen die Katalanen die beiden verbleibenden Spiele gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Dass das besonders gegen den FC Bayern kein Selbstläufer wird, dürfte jedem bewusst sein. Einen erneuten Abstieg in die Europa League bezeichnet die spanische Zeitung ‚as‘ als „absolutes Desaster“. Nur durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski sicherte man zumindest einen Punkt. Mit einer Niederlage wäre die Chance auf ein Weiterkommen im Wettbewerb bereits vertan gewesen. „Am Rande des Abgrunds“ habe der FC Barcelona gestanden, bevor der polnische Stürmerstar zur Rettung kam, so die ‚Marca‘. So ganz scheint man in Spanien aber nicht an einen Erfolg der „Mission Achtelfinale“ zu glauben. Die ‚as‘ schreibt: „Für einen Sieg gegen die Bayern ist ein Wunder nötig.“

„Super-Napoli“ verzaubert Italien

Anders als die Katalanen steht der SSC Neapel bereits sicher in der nächsten Runde der Champions League. Alle bisherigen vier Gruppenspiele konnte man gewinnen und dabei sehr überzeugende Leistungen zeigen. Das gestrige 4:2 gegen Ajax Amsterdam setzte den jüngsten Auftritten der Neapolitaner die Krone auf. Sommerneuzugang Kvicha Kvaratskhelia spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Georgier begeistert die Zuschauer vor allem mit seinen Tempodribblings und kommt in der laufenden Champions League-Saison bereits auf fünf Torbeteiligungen. Kein Wunder, dass er sich bei den Fans den Spitznamen „Kvaradona“ eingehandelt hat. „Vier Tore zum vierten Sieg, was für eine Show in Neapel“, titelt die ‚Gazetta dello Sport‘ am heutigen Morgen. Zehn Tore in zwei Spielen gegen Ajax sind eine absolute Topleistung der Italiener. Die Gründe für Napolis Formstärke hat das Blatt ebenfalls ausfindig gemacht: „Luciano Spalettis Mannschaft sucht die Räume, ist vielseitig und flexibel.“