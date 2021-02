Schmid erläutert Entscheidung für Werder

Romano Schmid hat Stellung zu seiner Entscheidung für Werder Bremen und gegen RB Salzburg bezogen. „Werder ist gekommen und wollte mich haben. Weil Werder einer der geilsten Klubs in Deutschland ist, kann man da auch nicht nein sagen“, stellt der technisch versierte Offensivmann im Interview mit dem ‚Weser-Kurier‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gekommen war der heute 21-Jährige im Januar 2019 aus Salzburg. „Ich glaube, Salzburg wäre nicht abgeneigt gewesen, mich zu halten. Aber es war wohl für beide Seiten besser, dass ich einen anderen Weg gehe“, berichtet Schmid, „ich habe mich in Salzburg nicht so wohl gefühlt, das hat die sportliche Leitung bei RB gemerkt und mir dann auch keine Steine in den Weg gelegt.“ Bei Werder zählt Schmid nach einer Leihe und kleineren Anlaufschwierigkeiten inzwischen zum Stammpersonal.