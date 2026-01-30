Menü Suche
Kommentar
Premier League

Gespräche laufen: Ortega vor City-Abgang

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Stefan Ortega wird von der Sonne bestrahlt @Maxppp

Stefan Ortega (33) steht vor einem Premier League-internen Wechsel von Manchester City zu Nottingham Forest. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Tricky Trees in direkten Verhandlungen mit den Skyblues.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch andere Teams sollen demnach an dem deutschen Nationalkeeper interessiert sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Ortega Manchester noch in diesem Transferfenster verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Nottingham
ManCity
Stefan Ortega

Weitere Infos

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
ManCity Logo Manchester City FC
Stefan Ortega Stefan Ortega
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert