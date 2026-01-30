Gespräche laufen: Ortega vor City-Abgang

Stefan Ortega (33) steht vor einem Premier League-internen Wechsel von Manchester City zu Nottingham Forest. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Tricky Trees in direkten Verhandlungen mit den Skyblues.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch andere Teams sollen demnach an dem deutschen Nationalkeeper interessiert sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Ortega Manchester noch in diesem Transferfenster verlassen.