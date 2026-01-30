Premier League
Gespräche laufen: Ortega vor City-Abgang
Stefan Ortega (33) steht vor einem Premier League-internen Wechsel von Manchester City zu Nottingham Forest. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Tricky Trees in direkten Verhandlungen mit den Skyblues.
Auch andere Teams sollen demnach an dem deutschen Nationalkeeper interessiert sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Ortega Manchester noch in diesem Transferfenster verlassen.
