Nur Unterschrift fehlt: Bayer-Flirt Hürzeler hat sich entschieden

Als vielversprechendes Trainertalent wechselte Fabian Hürzeler vor zwei Jahren vom FC St. Pauli zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Doch aus den Augen verloren hat ihn die Bundesliga nicht. Bayer Leverkusen hat den 33-Jährigen als Nachfolger für Kasper Hjulmand im Visier und soll bereit sein, die Ausstiegsklausel in Höhe von unter 15 Millionen Euro für den begehrten Trainer zu bedienen.

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Bereits am Ende der vergangenen Spielzeit hatte die Werkself Hürzeler als Nachfolger für Xabi Alonso im Blick, ging jedoch leer aus. Das wird auch diesmal so sein, wie ‚Sky‘ berichtet. Laut dem Bezahlsender sind mit den Seagulls alle Details eines neuen Langzeitvertrags bereits ausgehandelt. Die Unterschrift steht demnach kurz bevor.

Auch Stuttgart ist dran

Bereits Anfang April hatte der umworbene Coach betont, dass er sich zwar „geehrt“ von den Gerüchten über ein Bayer-Interesse fühle, aber in Brighton „wirklich glücklich“ sei. Mit den Südengländern ist Hürzeler nach einer Schwächephase zu Jahresbeginn mittlerweile wieder bis auf Rang acht geklettert und befindet sich im Kampf um die internationalen Plätze.

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Damit verschwindet ein heiß gehandelter Trainerkandidat zumindest bis auf weiteres vom Markt. Auch der VfB Stuttgart soll Hürzeler als möglichen Nachfolger von Sebastian Hoeneß im Visier haben, falls dieser den Verlockungen anderer Klubs erliegen sollte. Aber auch andere internationale Klubs sollen Hürzeler auf der Liste haben.