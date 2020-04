Köln: Poldi-Pläne auf Eis

Bis zur Rückkehr von Lukas Podolski müssen sich die Fans des 1. FC Köln doch noch etwas länger gedulden. „Auch das Thema wird durch Corona ein wenig verlangsamt“, räumt Präsident Werner Wolf auf Nachfrage der ‚Bild‘ ein.

Eigentlich sollte Poldi zeitnah in die Geschicke des Klubs eingebunden werden. „Die Grundidee war ja, dass Horst Heldt sich mit Poldis Manager trifft, um an diesen Konzepten zu arbeiten. Die Gespräche gibt es auch, aber es gab noch kein Treffen. Wir sind also im Dialog, haben aber noch nichts auf dem Tisch“, sagt Wolf.