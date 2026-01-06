Menü Suche
Nächster Neuer für Hannover

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Stefán Teitur Thórdarson mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Hannover 96 rüstet für die Rückrunde auf. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht Stefen Teitur Thordarson vom englischen Zweitliga-Klub Preston North End kurz vor dem Wechsel zu den Niedersachsen. Mit dem isländischen Nationalspieler sei sich der Zweitligist bereits überwiegend einig. Dem Mittelfeldspieler winkt ein bis 2029 datierter Vertrag in Hannover.

Ein Tausch mit Franz Roggow (23) soll dabei aber nicht vorgesehen sein. Aktuell liegen Hannover und Preston bei der Ablöse noch auseinander. Das Angebot aus Deutschland betrug eine Million Euro, die Forderungen von der Insel liegen dem Bericht zufolge bei 1,8 Millionen Euro. Die beteiligten Klubs gehen aber wohl beide von einer Einigung noch in der laufenden Woche aus. Thordarson wäre nach Leihspieler Noah Weißhaupt (24/SC Freiburg) schon der zweite Winterneuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
