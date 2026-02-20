Geiz statt Kaufrausch: Bayern trifft Transfer-Entscheidung

„Wir werden auch im Sommer auf dem Transfermarkt nicht die großen Töne spucken. Das Credo ist: Transfers dürfen nicht dazu führen, dass wir uns verschulden. Da gibt es für mich kein Pardon“, setzte Uli Hoeneß vor wenigen Tagen den Ton für den Transfersommer.

‚Sport1‘ liefert nun Details, wie der FC Bayern den Markt im Sommer angehen möchte. Im Podcast ‚Die Bayern-Woche‘ führt Reporter Stefan Kumberger aus, dass sich an der grundsätzlichen Marschrichtung nichts geändert hat, „dass man zunächst verkauft und erst danach einkauft“.

Kernstück soll der kleine kompakte Kader bleiben. „Der Kader wird nicht wieder aufgebläht“, ist sich Kumbacher sicher. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Max Eberl im vergangenen Sommer mehr Freiheiten gewünscht hatte. Gerne hätte der Sportdirektor einen weiteren Angreifer festverpflichtet, musste sich aber mit der kostspieligen Leihe von Nicolas Jackson (24) begnügen, die sich mehr und mehr als Transfermissverständnis entpuppt.

Hoeneß hält das Geld zusammen

Hoeneß wird aber auch in diesem Jahr auf dem Geld sitzen und Eberl wieder kreative Wege finden müssen, den Kader zu verstärken. Zum einen gibt dem Klubpatron der diesjährige Erfolg recht, zum anderen sitzt das Geld auch in München nicht mehr so locker.

Im vergangenen Sommer konnte die Bilanz durch die Mehreinnahmen bei der Klub-WM geschönt werden. Mit den Prämien von 50 Millionen Euro, die die Bayern laut ‚Sport1‘ davor bewahrten, in die roten Zahlen zu rutschen, kann man in diesem Jahr nicht kalkulieren. Das Gehaltsniveau konnte zwar insgesamt gedrückt werden, allerdings bei Weitem nicht so, dass man nun auf große Shoppingtour gehen könnte.