Lange Pause für Forsberg

RB Leipzig muss für die kommenden acht Wochen auf Emil Forsberg verzichten. Dies geben die Sachsen offiziell bekannt. Nach Angaben des Bundesligisten ergab eine Untersuchung eine Verletzung im linken Oberschenkel.

Bei der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld musste der 30-jährige Schwede in der siebten Spielminute ausgewechselt werden. In der laufenden Saison kam Forsberg in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei gelangen ihm sechs Treffer sowie zwei Assists.