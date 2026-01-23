Ex-Schalker Mascarell winkt Traum-Deal

Omar Mascarell (32) winkt ihm Herbst seiner Karriere noch ein lukrativer Vertrag. Wie die ‚Marca‘ berichtet, liegt dem defensiven Mittelfeldspieler ein unwiderstehliches Angebot von einem nicht-europäischen Verein vor, das sein aktuelles Gehalt verdreifachen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus soll dem RCD Mallorca ein halbes Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse in Aussicht gestellt werden. Grundsätzlich will man die Saison mit dem Ex-Schalker aber eigentlich zu Ende spielen. Auch eine Verlängerung scheint noch möglich zu sein, sollte Mascarell nun nicht den Abflug machen.