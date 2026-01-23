Menü Suche
Kommentar
La Liga

Ex-Schalker Mascarell winkt Traum-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Marca
Omar Mascarell für Mallorca im Einsatz @Maxppp

Omar Mascarell (32) winkt ihm Herbst seiner Karriere noch ein lukrativer Vertrag. Wie die ‚Marca‘ berichtet, liegt dem defensiven Mittelfeldspieler ein unwiderstehliches Angebot von einem nicht-europäischen Verein vor, das sein aktuelles Gehalt verdreifachen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus soll dem RCD Mallorca ein halbes Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse in Aussicht gestellt werden. Grundsätzlich will man die Saison mit dem Ex-Schalker aber eigentlich zu Ende spielen. Auch eine Verlängerung scheint noch möglich zu sein, sollte Mascarell nun nicht den Abflug machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Mallorca
Omar Mascarell

Weitere Infos

La Liga La Liga
Mallorca Logo RCD Mallorca
Omar Mascarell Omar Mascarell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert