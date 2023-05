Intensive Gespräche zwischen Liverpool & Schmadtke

Jörg Schmadtke und der FC Liverpool nähern sich weiter an. Wie ‚Sky‘ berichtet, intensivieren sich die Gespräche zwischen dem langjährigen Fußballfunktionär und den Reds. Möglich sei, dass der 59-Jährige am 1. Juni beim Premier League-Klub anfängt. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist zunächst eine beratende Tätigkeit im Gespräch. Ebenjene Funktion könne „möglicherweise in eine Anstellung“ als Sportdirektor übergehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Wochenende berichtete ‚The Telegraph‘ erstmals darüber, dass Schmadtke ein Kandidat an der Anfield Road ist. Dem Manager-Veteranen wird eine gewisse Nähe und ein freundschaftliches Verhältnis zu Jürgen Klopp nachgesagt. Es scheint so, als würde sich zeitnahe eine Entscheidung anbahnen.

Lese-Tipp

Van den Berg bekennt sich zu Schalke