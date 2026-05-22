Ghrieb wechselt nach Nürnberg

Der 1. FC Magedeburg muss zur kommenden Spielzeit ohne Rayan Ghrieb (27) auskommen. Der französische Rechtsaußen wechselt zweitligaintern zum 1. FC Nürnberg. Über die genaue Vertragslaufzeit machen die Franken keine Angaben.

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„Wir haben Rayans Weg schon seit Längerem verfolgt. Er ist ein Spieler mit einem spannenden Paket. Gerade mit seinen Qualitäten in Eins-gegen-Eins-Situationen kann er unserer Offensive einiges geben. Wir freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, seinen weiteren Weg in Nürnberg zu gehen“, erklärt Sportvorstand Joti Chatzialexiou.