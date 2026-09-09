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Trickkiste: So überzeugte der HSV Vieira

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport Bild
Fábio Vieira ist fokussiert @Maxppp

Der Hamburger SV hat zu einer besonderen Methode gegriffen, um Fábio Vieira von einer Rückkehr zu überzeugen. Laut der ‚Sport Bild‘ hat Sportdirektor Claus Costa dem 26-Jährigen bei einem persönlichen Treffen einen Kurzfilm gezeigt, der Jubel- und Spielszenen von Vieira sowie emotionale Momente aus dem Volkspark und der Stadt Hamburg beinhaltete.

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Diese Überzeugung war nötig, da der portugiesische Spielmacher mehrere Anfragen hatte. Das Video hinterließ Eindruck bei Vieira, letztlich entschied er sich für den HSV. Für neun Millionen Euro ging der Transfer über die Bühne, weil der FC Arsenal dem Bundesligisten in den Verhandlungen entgegenkam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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