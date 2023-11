Profivertrag für West Ham-Stürmer Ajala

Josh Ajala erhält bei West Ham United seinen ersten Profivertrag. Das vermeldet der Premier League-Verein offiziell auf seiner Homepage, ohne eine Laufzeit anzugeben. Erst im Sommer konnten die Hammers den 17-jährigen Torjäger aus der Akademie des FC Chelsea in ihren eigenen Nachwuchs lotsen.

In den ersten Monaten hat sich Ajala bereits so bewährt, dass ihn die Verantwortlichen nun mit einem angepassten Arbeitspapier belohnen. „Als Kind habe ich davon geträumt, einen Profivertrag zu unterzeichnen. Es ist wahrscheinlich der größte Moment meines bisherigen Lebens“, freut sich der Teenager, der in West Hams U18 bislang auf drei Tore in sieben Partien kommt.