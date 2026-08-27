Der FC Bayern schaut gelassen auf den diesjährigen Transfer-Endspurt. Die Wahrscheinlichkeit, ob ausgeschlossen ist, dass bis zum Deadline Day am Dienstag noch etwas auf der Zugangsseite passiert, bezifferte Sportvorstand Max Eberl auf der heutigen Pressekoferenz mit „99%“. Eine Restchance bleibt also.

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An den letzten Markttagen beschäftigt sich der Rekordmeister vor allem mit Abgängen, unter anderem der Verkauf von Bryan Zaragoza (24) soll noch eingetütet werden. Sacha Boey (25) soll ebenfalls noch von der Gehaltsliste gestrichen werden. „Bei Sacha haben wir von Angang an sehr klar kommuniziert, was unsere Gedanken sind. Wir würden ihn gerne abgeben, deswegen ist er auch bei den Marketingangelegenheiten nicht dabei“, so Eberl.

Fragezeichen prangen zudem hinter der Zukunft von Arijon Ibrahimovic (20). „Ari hat in Heidenheim (als Leihspieler, Anm. d. Red.) eine sehr gute Saison gespielt. Uns hat gefallen, was wir gesehen haben und wie er sich entwickelt hat. Er hat in der Saisonvorbereitung bei uns viel Spielzeit bekommen“, stellte Eberl nun fest und erklärte: „Aber jetzt sehen wir, dass es für ihn schwierig werden könnte. Deshalb haben wir gesagt: Okay, wenn sich etwas ergibt, das für beide Seiten interessant ist, dann könnte etwas passieren.“

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Sollte der Flügelspieler gehen, würde in München ein Kaderplatz frei werden. Interesse besteht an Darío Osorio (22) vom FC Midtjylland, den die Bayern bereits vor Ort gescoutet haben.