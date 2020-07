Europa League: Bosz rechnet mit Havertz

Peter Bosz hat sich im Rahmen des Trainingsauftakts von Bayer Leverkusen zur Zukunft von Kai Havertz geäußert. „Er ist heute dabei und ich rechne damit, dass er in der Europa League dabei ist“, so Bosz. Ein Gespräch mit Havertz habe der Bayer-Trainer noch nicht geführt.

Leverkusen empfängt am 6. August die Glasgow Rangers zum Rückspiel im Europa League-Achtelfinale (Hinspiel 3:1). Havertz wird unterdessen mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht. Mit den Blues soll sich der 21-Jährig einig sein, nun hängt es an der Ablöse.