Gladbach: Netz-Ersatz schon am Haken?

Was die Zukunft von Luca Netz angeht, gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im Sommer aus, es gibt dem Vernehmen nach aber auch schon Interessenten, die den 22-Jährigen bis Ende Januar verpflichten würden. Geht bei Borussia Mönchengladbach ein verlockendes Angebot ein, würden die Fohlen Netz keine Steine in den Weg legen.

Um auf einen Abgang des Youngsters vorbereitet zu sein, bietet der Schattenkader der Scoutingabteilung unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon heißt nach FT-Informationen Rico Henry. Der Engländer steht beim FC Brentford unter Vertrag und könnte im Sommer ebenso ablösefrei wechseln, da sein Kontrakt sich dem Ende zuneigt.

Auch bei Bayer Leverkusen wurde Henry bereits angeboten. Das Trikot der Werkself wird sich der jamaikanische Nationalspieler aber aller Voraussicht nach nicht überstreifen. In Leverkusen hat man mögliche Verstärkungen für hinten links zwar auch im Auge, Henry passt aufgrund seiner 28 Lenze auf dem Buckel aber nicht ins präferierte Beuteschema.

Passend für Kaderstruktur in Gladbach?

Im laufenden Wettbewerb duelliert sich Netz mit Lukas Ullrich (21) auf derselben Position um Einsatzzeit. Ullrich verlängerte kürzlich seinen Vertrag langfristig bis 2029. Gut möglich, dass man dem gebürtigen Berliner bei einem Abgang von Netz künftig einen erfahreneren Spieler als Konkurrenten an die Seite stellt. Ein solcher wäre Henry wohl.

Momentan verdient Henry dem Vernehmen nach 2,6 Millionen Euro brutto pro Jahr. Hinzu kommen Prämien. Bei der Borussia wäre der Linksfuß damit zwar kein Topverdiener, aber im oberen Mittelfeld der Gehaltsrangliste angesiedelt. Der Flügelverteidiger hat zudem auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt hat. Ein Wintertransfer ist – ähnlich wie bei Netz – nicht vollständig ausgeschlossen.