RB: Gespräche mit Sabitzer & Forsberg geplant

Für RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche stehen ab Jahresbeginn Vertragsgespräche mit Spielern an, allen voran mit Kapitän Marcel Sabitzer. „Wir wollten erstmal das Jahr beenden, beide Seiten werden sich im Frühjahr intensiver mit dem Thema auseinandersetzen“, kündigt Krösche gegenüber der ‚Bild‘ an. 2022 läuft der Vertrag des 26-Jährigen aus, spätestens im Sommer stünde also eine Entscheidung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krösche bescheinigt Sabitzer „eine wirklich tolle Entwicklung genommen“ zu haben und „als Persönlichkeit noch weiter gereift“ zu sein. „Klar, dass das auch anderen Klubs auffällt“, sagt der 40-Jährige. Tottenham Hotspur hat bereits seine Fühler ausgestreckt. Bei Offensivspieler Emil Forsberg (Vertrag bis 2022) steht Leipzig vor derselben Entscheidung. „Für ihn gilt das Gleiche. Wir werden das Thema im Frühjahr angehen“, so Krösche.