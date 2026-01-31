Zalazar vor schnellem Schalke-Abflug

Mauro Zalazar wird Schalke 04 in diesem Winter offenbar noch verlassen. Nach Informationen der ‚WAZ‘ steht der 20-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, kurz vor einer Leihe. Den möglichen Abnehmer nennt die Regionalzeitung nicht.

Zalazar wechselte im Sommer 2024 aus der Jugend des FC Granada zu den Knappen. Durchsetzen konnte sich der talentierte Sechser aber nicht, erst zwei Einsätze stehen in dieser Spanne für die Königsblauen zu Buche. Mit der Leihe möchte S04 Zalazar zu regelmäßiger Spielpraxis verhelfen.